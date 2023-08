Eine junge Frau hat sich am Mittwochabend bei einem Unfall in Friedrichshafen schwer verletzt. Ein Auto hatte die 20-jährige Radfahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Schwerere Verletzungen hat eine 20 Jahre alte E-Bike-Fahrerin erlitten, die am Mittwoch kurz nach 18 Uhr am Kreisverkehr Eugenstraß/Olgastraße in Friedrichshafen von einem Auto erfasst worden ist. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad laut Polizei im Kreisverkehr. Eine 44 Jahre alte Toyota-Fahrerin, die ebenfalls im Kreisverkehr unterwegs war, übersah die Radfahrerin.

Radfahrerin (20) gerät in Friedrichshafen unter Auto

Beim folgenden Zusammenstoß stürzte die 20-Jährige. Sie geriet unter das Auto und zog sich Prellungen, Verbrennungen und Schürfwunden zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus, von wo aus sie in eine Spezialklinik verlegt wurde. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.