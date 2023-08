Eine Rollerfahrerin ist in Friedrichshafen unterwegs. Plötzlich nimmt ihr ein Autofahrer die Vorfahrt. Die Frau stürzt. Der Autofahrer fährt jedoch einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nachdem am Montagmorgen gegen 5:45 Uhr im Kreisverkehr am Graf-von-Soden-Platz in Friedrichshafen eine 59-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde und der Verursacher einfach das Weite suchte, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. wie die Polizei auf Grundlage der Angaben der Zweiradfahrerin berichtet, fuhr die 59-Jährige von der Kornblumenstraße in den Kreisverkehr ein. Ein von der Abfahrt der Bundesstraße kommender Autofahrer nahm ihr im weiteren Verlauf die Vorfahrt. Daraufhin musste die Rollerfahrerin auf nasser Fahrbahn abbremsen und stürzte dabei.

Polizei sucht nach Unfall mit Roller in Friedrichshafen Zeugen

Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Kornblumenstraße fort. Der Wagen wird als etwas älter und grünlich beschrieben. Es soll sich um ein "Jeep-ähnliches" Fahrzeug gehandelt haben, teilt die Polizei mit. Die 59-Jährige zog sich eher leichte Blessuren zu. An ihrem Motorroller entstand geringer Sachschaden. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.