In Elchingen hat ein Ehepaar am Sonntag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die beiden haben den Fremden in ihrer Garage entdeckt.

Als ein Ehepaar am späten Sonntagabend zu ihrem Wohnanwesen im Neuen Weg in Thalfingen zurückkehrte und per Fernbedienung das Garagentor öffnete, trafen die beiden unmittelbar auf einen offensichtlichen Einbrecher, der mitten in der Garage stand. Der Mann flüchtete daraufhin aus der Garage und ließ dabei laut Angaben der Polizei eine Handsäge mitgehen.

Mehrere Einsatzkräfte suchen flüchtigen Täter

Kurz nachdem das Ehepaar der Polizeiinspektion Neu-Ulm den Vorfall gemeldet hatte, leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ein. Weil sich zu dieser Zeit mehrere Einsatzkräfte wegen Kontrollmaßnahmen in Oberelchingen befanden, konnten sich an der Suche mehrere Streifen beteiligen.

Polizisten finden Tatverdächtigen am Bahnhof

In der Garage fanden die Beamten bei einer Spurensicherung DNA-Spuren des Flüchtenden und sicherten diese. Nach kurzer Zeit trafen dann Polizeibeamte am Bahnhof in Thalfingen auf den Verdächtigen und nahmen ihn fest. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Verdächtiger muss ins Krankenhaus

In einem Gebüsch entdeckten dann Beamte die aus der Garage geklaute Handsäge und stellten sie sicher. Der Tatverdächtige stand offensichtlich derartig unter Betäubungsmitteleinfluss, dass die Beamten einen Rettungswagen hinzuzogen. Bei ihm fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten auch diese sicher. Er wurde daraufhin unter Bewachung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Richter ordnet U-Haft an

Durch den Aufbruch entstand an der Garage ein Sachschaden, der bislang auf 2.000 Euro geschätzt wird. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führten die Beamten den Mann am Montag einem Ermittlungsrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Die Beamten brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.