Weil er frische Schuhabdrücke im Schnee auf seinem Balkon entdeckt hatte, hat ein 26-jähriger Oberstdorfer am Dienstag Anzeige wegen Hausfriedensbruch bei der Polizei erstattet. Nun ermitteln die Beamten, wie sie berichten.

Der 26-Jährige wandte sich an die Polizei, weil ein Unbekannter am Dienstag zwischen 13:00 und 13:40 Uhr seinen Balkon in der Pfarrstraße in Oberstdorf betreten hatte. Das schloss er aus frischen Schuhspuren im Schnee, die über ein Garagendach bis auf seinen Balkon führten. Polizisten nahmen die Schuhabdürcke vor Ort unter die Lupe und sicherten sie.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei nahm nun Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch auf. Zeugen, die zu besagter Zeit Verdächtiges im Bereich der Pfarrstraße beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08322/96 040 bei der Polizei Oberstdorf melden.