In Billenhausen, einem Stadtteil von Krumbach in Günzburg, hat ein Rottweiler eine Spaziergängerin und ihren Hund attackiert. Der Halter des Rottweilers kam erst nach dem Angriff dazu.

Die Spaziergängerin war am Samstag etwa gegen 14:30 Uhr mit ihrem Hund auf einem Feldweg nordöstlich von Billenhausen unterwegs. Plötzlich lief dann ein Rottweiler auf die Frau zu und griff ihren Hund an. Wie die Polizei berichtet, versuchte die Frau die Hunde zu trennen. Dabei ging der Rottweiler allerdings auch auf die Spaziergängerin los. Er biss sie in den Arm.

Ermittlungen zu Halter des Rottweilers laufen

Erst kurze Zeit später tauchte der Halter des Rottweilers auf. Allerdings tauschten die Frau und der Mann vor Ort keine Personalien aus. Deshalb laufen nun polizeiliche Ermittlungen nach dem Besitzer des Rottweilers. Der Eigentümer des Hundes wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0 melden.

Hund von Frau muss in Tierklinik behandelt werden

Der Hund der Frau wurde bei dem Angriff wohl verletzt. Er musste anschließend jedenfalls in einer Tierklinik behandelt werden. Ob die Frau bei dem Angriff auch verletzt wurde, dazu liegen der Polizei derzeit noch keine Angaben vor.