Wegen illegaler Prostitution müssen sich zwei Frauen in Türkheim verantworten. Sie hatten ihre Dienste in einer Pension angeboten.

Der Polizeiinspektion Bad Wörishofen wurde am späten Samstagnachmittag mitgeteilt, dass sich mindestens eine Frau in einer Pension in Türkheim illegal prostituieren würde. Als Polizisten die Pension anschließend kontrollierten, stieß sie auf zwei Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren, die der illegalen Prostitution nachgingen.

Beide rumänische Frauen mussten aufgrund einer Ordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung bezahlen.