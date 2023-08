Einen Welpen gestohlen hat jetzt eine Frau im Unterallgäu. Sie gab sich als Interessentin aus und nahm den Hund in einem unbeobachteten Moment einfach mit.

Knopfaugen, weiches Fell und ein tapsiger Gang: Beim Anblick von süßen Hundewelpen geht so manch einem das Herz auf. Ihrem Zauber so gar nicht mehr entziehen, konnte sich offenbar eine Frau aus dem Unterallgäu. Sie meldete sich bei einer 36-jährigen Hundebesitzerin im Raum Memmingen, weil sie sich ihre Hundewelpen anschauen wollte. Am Mittwoch, 26. Juli, besuchte sie die Hundebesitzerin, warf einen Blick auf die Welpen - und nahm einfach einen mit.

Polizei durchsucht Wohnung von Verdächtiger im Unterallgäu und entdeckt vermissten Welpen

Als die Frau weg war, fiel der 36-Jährigen auf, dass einer ihrer 19 Welpen fehlte. Über das Internet ermittelte sie die mutmaßliche Diebin und fand deren Adresse heraus. Am Samstag zeigte sie dann den Diebstahl bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen an. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter durchsuchten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Wörishofen die Wohnung der mutmaßlichen Diebin - und wurden fündig. Sie stießen auf den fünf Monate alten Hundewelpen und gaben ihn seiner rechtmäßigen Besitzerin zurück.

Die Beschuldigte muss nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.