Der falschen Person die Wohnungstür geöffnet hat am Sonntag eine betagte Seniorin in Memmingen. Statt ihrer Nachbarin stand eine fremde Frau vor der Tür, drängte sich in die Wohnung und raubte die Seniorin aus.

Der Überfall geschah nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 17:45 Uhr am Frauenkirchplatz in Memmingen (Unterallgäu). Als es am späten Nachmittag an ihrer Wohnungstür klingelte, dachte eine betagte Seniorin, dass ihre Nachbarin sie besuchen wolle. Doch vor der Tür stand eine junge Frau. Diese drängte die Seniorin in die Wohnung zurück und forderte, dass die Rentnerin ihr Bargeld und Schmuck herausrücken soll.

Überfall in Memmingen: Betagte Seniorin drückt Hausnotruf

Der alten Dame gelang es noch, ihren Hausnotruf zu drücken. Die Drohungen der Unbekannten schüchterten sie aber derart ein, dass sie nach ihrem Geldbeutel suchte, um der Frau zunächst einen geringen Geldbetrag zu geben. Als die Frau aber sah, dass noch mehr Geld im Portemonnaie war, griff sie nach dem restlichen Geld und flüchtete.

Pflegedienst ruft Polizei - Angreiferin kann flüchten

Der Pflegedienst, der die Seniorin betreut, bekam das alles über den Lautsprecher des Hausnotrufs mit und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an der Wohnung der Seniorin eintrafen, war die Frau aber schon weg. Die Polizei suchte nach der Unbekannten, aber ohne Erfolg. Die Seniorin blieb bei dem Überfall unverletzt.

Beschreibung der Täterin

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die junge Frau schon in den Tagen vor dem Überall im Haus unterwegs, um bei den Anwohnern Geld zu erbetteln.

circa 25 bis 30 Jahre alt

1,60 bis 1,65 Meter groß

schlank

blondes, glattes Haar, das bis zur Schulter reicht

gepflegter Erscheinung

grün- bzw. khakifarbenen Anorak

grüne, dünne Stoffmütze

sie sprach gutes Deutsch mit möglicherweise leichtem ausländischen Akzent

Polizei sucht Zeugen

Die unbekannte Täterin wird folgendermaßen beschrieben:

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu der unbekannten Frau hat, kann sich unter der Telefonnummer 08331/1000 an die Polizei wenden.