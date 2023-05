Am Freitag hat eine Frau am Allgäu Airport in Memmingerberg einem Mann eine Rolex im Wert von knapp 10.000 Euro gestohlen. Der 67-Jährige hatte bei der Sicherheitskontrolle die Uhr abgelegt und in eine Schale für Wertgegenstände gelegt. Als die Kontrolle abgeschlossen war, stellte der Mann fest, dass seine Uhr fehlte.

Kurz darauf meldete sich der Mann bei der Grenzpolizei Memmingen und zeigte den Diebstahl an. Bei der Sichtung von Videomaterial entdeckten die Beamten der Polizeimeldung zufolge eine unbekannte Frau, die die Uhr aus der Schale genommen hatte. Allerdings hatte die Tatverdächtige an dem Tag einen Flug nach Bosnien-Herzegowina angetreten und war bereits auf den Weg nach Tuzla.

Polizei nimmt Diebin in Bosnien-Herzegowina fest

Die Beamten der Grenzpolizei Memmingen kontaktierten sofort die Flughafenpolizei in Tuzla und baten die dortigen Beamten um Unterstützung. Die Polizei nahm die Frau unmittelbar nach ihrer Landung in Tuzla in Empfang. Die gestohlene Rolex befand sich in ihrem Besitz.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Die Beamten beschlagnahmten die Uhr und leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Die Rolex befindet sich jetzt auf dem Weg zu ihrem rechtmäßigen Besitzer.