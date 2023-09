Eine Frau geht in Senden (Neu-Ulm) spazieren. Aus dem Nichts tauchen mehrere Hunde auf. Erst umkreisen die Tiere die Spaziergängerin, dann greifen sie an.

Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr, war eine 31-jährige Frau laut Polizei zu Fuß im Sendener Stadtteil Aufheim unterwegs. Plötzlich sprangen vier Hunde aus einem geöffneten Tor auf den Gehweg. Die Tiere begannen damit, die Spaziergängerin zu umkreisen.

Hunde beißen Frau in Senden und verletzen sie

Im Anschluss die Hunde gingen die Junde die Frau an. Sie bissen sie unter anderem in die rechte Wade und verletzten die 31-Jährige so leicht. Gegen die 44-jährige Hundehalterin wird nun wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.