In einem Hotel in Türkheim gingen in einem Zimmer mehrere Männer ein und aus. Ein Hotelangestellter wurde deshalb misstrauisch.

Dem Hotelangestellten war aufgefallen, dass eine Frau auf ihrem Hotelzimmer mehrere Männer zu verschiedenen Zeiten empfing. Tatsächlich ging die 41-Jährige in dem Zimmer des Hotels der Prostitution nach.

Polizei findet diverse Gegenstände, die auf Prostitution hinwiesen

Polizeibeamte der örtlichen Polizeiinspektion durchsuchten daraufhin auf richterliche Weisung das Zimmer. wie die Polizei berichtet. Es konnte zwar kein Freier angetroffen werden, jedoch hatte die Dame diverse Gegenstände, die auf die Prostitution hinwiesen und eine größere Summe an Bargeld bei sich. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.