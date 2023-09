In einer Gemeinschaftshintergrund hat ein 37-jähriger Mann eine junge Bewohnerin bedroht. Laut Polizei hat die Tat einen sexuell motivierten Hintergrund.

Am Samstag hat ein Notruf aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Erkheim die Polizei erreicht. Vor Ort trafen die Polizeibeamten dann den 37-jährigen mutmaßlichen Täter an - in der Hand hatte er ein Küchenmesser.

Bedrohung in Gemeinschaftsunterkunft in Erkheim: Polizei kann mutmaßlichen Täter festnehmen

Nach Aufforderung der Polizei legte der Mann das Messer weg und konnte von den Beamten überwältigt werden. Der Mann leistete dabei leichten Widerstand - Verletzte gab es bei der Festnahme aber nicht.

Sexuelle Absichten? Kripo ermittelt

Vor Ort nahm dann der Kriminaldauerdienst Memmingen die Arbeit auf. Erste Ermittlungen ergaben dann den Verdacht, dass der 37-jährige Mann eine 26-jährige Bewohnerin der Gemeinschaftsunterkunft bedroht hatte. Der Hintergrund der Tat sei sexuell motiviert gewesen, so die Kriminalpolizei Memmingen. Da die Frau rechtzeitig einen Notruf habe absetzen können, sei sie unverletzt geblieben, heißt es weiter.

Mutmaßlicher Täter im Gefängnis

Gegen den 37-jährigen Täter laufen derzeit Ermittlungen wegen sexueller Nötigung. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt in Bayern.