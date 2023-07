Am Samstagabend hat ein 57-jähriger Autofahrer in Eppishausen einen Unfall verursacht, bei dem eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden ist. Der 57-Jährige versuchte daraufhin, vom Unfallort zu fliehen. Später leistete er auch noch Widerstand gegen Polizeibeamte.

Wie die Polizei mitteil, übersah der 57-jährige VW-Fahrer beim Abbiegen von der Eppishauser Straße nach rechts in Richtung Ortseingang Haselbach einen vorfahrtsberechtigten Fiat. In der Einmündung kam es deshalb zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurde der Fiat zur Seite umgeworfen und die Fahrerin eingeklemmt. Nach dem Unfall versuchte der 57-Jährige zu fliehen. Ein Zeuge verhinderte die Flucht, indem er sich ihm mit seinem Auto in den Weg stellte. Die Frau konnte von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie blieb wie der Unfallverursacher unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Betrunkener leistet Widerstand

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 57-Jährige betrunken war und beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein. Anschließend wurde dem Mann auch Blut abgenommen. "Dabei leistete der Betrunkene Widerstand, der mittels unmittelbaren Zwangs durch die Polizisten überwunden werden musste", teilt die Polizei weiter mit. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und ein Führerschein-Entzug, sowie eine weitere Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.