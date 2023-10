In Kempten hat eine Frau einen Polizeibeamten in den Finger gebissen. Der Mann wurde leicht verletzt, gegen sie läuft jetzt ein Strafverfahren.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, als eine 50-Jährige nahe eines Hauses in Kempten entdeckt wurde, für das gegen sie eigentlich ein gerichtliches Näherungsverbot besteht.

Polizeibeamte sprachen daraufhin einen Platzverweis aus. Dem kam die Frau zunächst auch nach. Wenig später habe sie sich dann aber erneut in der Nähe des Hauses herumgetrieben, so die Polizei. Die Beamte beschlossen daraufhin, sie in Grwahrsam zu nehmen und sprachen sie an. Daraufhin habe die Frau einen der Beamten angegriffen und in den Finger gebissen, berichtete das Polizeipräsidium Schwaben-Nord.

Der Betroffene sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden, hieß es weiter. Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Sie muss im Fall einer Verurteilung mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen.