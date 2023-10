Seit Juli 2007 fehlt von Monika Liebl jede Spur. Die Kriminalpolizei wendet sich in diesem Fall über die Sendung "Aktenzeichen XY ... Vermisst" an die Öffentlichkeit. Am heutigen Mittwoch wird die Sendung ausgestrahlt.

Den letzten Kontakt hatte Frau Liebl am Abend des 20. Juli 2007. Die 41-Jährige hatte mit ihrer Mutter telefoniert. Am Morgen des 21. Juli 2007 fand dann ein Spaziergänger am Ufer des Kronthaler Weihers in Erding die dort abgestellte Handtasche der Vermissten. Das Auto (Ford, Ka) von Frau Liebl war in der Erdinger Innenstadt abgestellt.

Beschreibung der Vermissten:

Monika Liebl

1,60 Meter groß

Schlanke Figur

Schulterlange, glatte, braune Haare

Seit Juli 2007 wird die 41-jährige Monika Liebl vermisst. Ein Spaziergänger fand ihre Handtasche am Kronthaler Weiher. Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Suche bislang erfolglos

Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch im Wasser des Kronthaler Weihers, führten nicht zur Auffindung von Monika Liebl. Von ihr fehlt nach wie vor jede Spur. Die Ermittler der Kriminalpolizei Erding wenden sich nun über die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY … Vermisst" an die Öffentlichkeit. Von der Ausstrahlung des Falles am Mittwoch, 25.10.2023 um 20:15 Uhr im ZDF, erhoffen sich die Ermittler neue sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen.

Hinweise werden im Studio unter der Hotline 089 / 950195 entgegengenommen. Außerhalb der Sendezeit ist die Kriminalpolizei Erding unter der Rufnummer 08122 / 9680 erreichbar.