In Lamerdingen stürzt eine 88-jährige Frau mit einem Rollator alleinbeteiligt und verletzt sich. Nun wird gegen eine Pflegekraft ermittelt, die sie begleitete.

Die 88-jährige Frau ging laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag in der Buchloer Straße in Kleinkitzighofen, einem Ortsteil Lamerdingens, spazieren. Eine 61-jährige Pflegekraft begleitete sie dabei. An einer Steigung stürzte die 88-Jährige alleinbeteiligt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen an der Schulter zu.

Ermittlungen gegen Pflegekraft

Die 61-jährige Pflegekraft verhinderte den Sturz der älteren Dame nicht. Ob sie es gekonnt hätte oder nicht, ist nicht bekannt. Weil die Pflegekraft offebar aber ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen war und auch nicht rechtzeitig geholfen, bzw. eingegriffen hatte, wird nun gegen sie ermittelt. Der Grund für die Ermittlungen: Verdacht der Fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen.