Schon seit dem 7. Oktober 2023 wird eine 86-jährige Frau aus einem Seniorenheim in Günzburg vermisst. Alle bisherigen Maßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die 86-jährige Frau wurde zuletzt am Samstag, 7. Oktober 2023 gegen 10 Uhr von einer Pflegekraft in dem Seniorenheim gesehen. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm die Leitung der Suche nach der Frau übernommen.

Vermisste Seniorin in Günzburg: Polizei sucht weiter

Neben Einsätzen von Polizeihubschraubern und speziell ausgebildeten Polizeitauchern sind jetzt verstärkt Einheiten der Bereitschaftspolizei mit der Suche nach der vermissten 86-Jährigen beschäftigt und durchkämmen dabei auch die Wälder im Umland der Stadt Günzburg. Bislang haben die Einsatzkräfte ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern im Umkreis des Pflegeheims abgesucht. Dabei habe man systematisch Planquadrate abgearbeitet, so die Polizei.

Bislang noch keine Hinweise: Polizei wendet sich erneut an Bevölkerung

Da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hinweise zu der Vermissten eingegangen sind, bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Hinweise. Wer hat die 86-jährige Frau - insbesondere am 7.10.2023 und am 8.10.2023 - gesehen? Laut der Polizei ist die Frau höchstwahrscheinlich zu Fuß unterwegs und kann dabei auch mehrere Kilometer zurücklegen. Hinweise zum Verbleib oder Aufenthalt der 86-Jährigen bitte an die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die Telefonnummer lautet 0731/8013-0

Vermisstenfall aus Günzburg. PP Schwaben Süd-West

Günzburg: Beschreibung der Vermissten

Vermisst wird die 86-jährige Maria Vangerow. Sie ist etwa 160cm groß, schlank und hat eine gebückte Körperhaltung und einen Buckel. Ihre dunklen Haare waren zuletzt zu einem Dutt zusammengebunden. Bekleidet war die Vermisste mit einer blauen Jeans und einem dunkelblauen Pullover. Aufgrund einer Erkrankung ist die 86-jährige Frau verwirrt und desorientiert.