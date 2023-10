Zu einem skurrilen Vorfall kam es am Sonntag in Illertissen. Eine Frau schlug offenbar völlig grundlos mit einem Besen auf ihre Nachbarin ein.

Am Sonntagnachmittag kehrte eine 74-jährige Frau in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nach Hause zurück. Sie klingelte in ihrem Mehrfamilienhaus an der Haustür und wartete darauf, dass ihr 83-jähriger Ehemann ihr die Wohnungstür öffnete.

Frau geht in Illertissen auf 74-Jährige los, packt sie am Hals und schlägt auf sie ein

Doch plötzlich rannte ihre 64-jährige Nachbarin offenbar völlig grundlos mit einem Besen in der Hand das Treppenhaus hinunter und ging auf die 74-Jährige los, berichtet die Polizei. Die Nachbarin beleidigte und bedrohte wohl grundlos die Seniorin, packte sie am Hals und schlug ohne Vorwarnung mit dem Besen auf sie ein. Dabei wurden die Brille und die Halskette der 74-Jährigen beschädigt.

Nachbarin schlägt auch 83-jährigen Mann mit Besenstiel

Ihr 83-jähriger Ehemann eilte ihr zu Hilfe und wurde ebenfalls mit dem Besenstiel geschlagen. Das Ehepaar wurde bei der Attacke leicht verletzt, so die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen nahmen die Ermittlungen auf und leiteten ein Strafverfahren ein.