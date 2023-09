Seit Dienstag wird die 48-jährige Christine B. aus Meckenbeuren vermisst. Die Frau könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Die 48-jährige Christine B. hielt sich nach Angaben der Polizei zuletzt in einer Klinik in der Ravensburger Südstadt auf. Zuletzt gesehen wurde sie am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr in der Nähe des Ravensburger Bahnhofs. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass die Frau dort in einen Zug gestiegen und weggefahren sei. Anschließend könnte sie nach Ravensburg, Meckenbeuren, Tettnang oder Laupheim gefahren sein. Die 48-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Beamten.

Seit Dienstagmorgen wird die 48-jährige christine B. aus Meckenbeuren vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Ravensburger Bahnhof. Polizei Ravensburg

Beschreibung der vermissten Christine B.

Die Polizei sucht bereits umfangreich nach der Frau, doch bisher ohne Erfolg. Deshalb bittet sie nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Christine B. wird folgendermaßen beschrieben:

1,67 Meter groß

kräftig gebaut

schwarzes, kinnlanges Haar

grünblaue Augen

auffällige Aussprache

Polizei Ravensburg bittet um Hinweise

Am Tag ihres Verschwindens trug sie ein schwarzes T-Shirt, eine weiß-schwarz gemusterte Stoffhose und Stoffturnschuhe. Wer die Vermisste seit Dienstagmorgen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/8033333 melden.