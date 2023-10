Eskaliert ist am Freitag der Streit zwischen einer Frau und ihrem Bruder in Markdorf. Die Frau schlug zu und ging dann mit einem Messer auf ihren Bruder los.

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich laut Polizei wohl eine 40-jährige Frau, die am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in Markdorf (Landkreis Bodenseekreis) auf ihren Bruder losgegangen ist. Zunächst kam es zwischen den Geschwistern zum Streit. Und der eskalierte schließlich derart, dass die 40-jährige Frau dem 44-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend versuchte sie den Mann mit einem Tischbein zu schlagen und bedrohte ihn mit einem Messer.

Polizei liefert Frau in Fachklinik ein

Ein anderer Verwandter hörte das Geschehen aus dem Nebenzimmer und kam dem 44-Jährigen zu Hilfe. Zusammen gelang es den Männern, der Frau das Messer abzunehmen. Die alarmierte Polizei nahm die Frau wegen ihres psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam und brachte sie in eine Fachklinik. Dabei beleidigte der 44-jährige Mann einen Polizisten. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Auch die 40-Jährige muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.