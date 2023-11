Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung kommen jetzt auf eine Frau in Kaufbeuren zu. Sie hatte am Mittwoch in einer Wohnung randaliert und sich der Polizei widersetzt.

Weil eine Frau in einer Wohnung in Kaufbeuren randalierte, wurde am Mittwoch gegen 14:30 Uhr die Polizei gerufen. Laut den Beamten stritt die 35-Jährige mit einem Bekannten und tobte sich in der Wohnung aus. Auch den Polizisten gelang es nicht, die alkoholisierte Frau zu beruhigen. Sie weigerte sich, die Wohnung zu verlassen.

Frau will Wohnung in Kaufbeuren nicht verlassen, beleidigt und widersetzt sich Polizei

Die Polizisten brachten sie schließlich mit Gewalt aus der Wohnung. Dagegen sperrte sich die 35-Jährige, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten. Die Frau muss nun mit Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung rechnen.