Bei Kettershausen haben ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger Forellen geklaut.

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr ging auf der Polizeiinspektion Memmingen die Mitteilung ein, dass zwei Personen eine Fischzuchtanlage in Mohrenhausen betreten und dort Forellen geklaut haben. Aufgrund einer abgegebenen Personenbeschreibung sowie eines Kennzeichens ermittelte die Polizei einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen und trafen diese an ihrer Wohnanschrift an. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.