Am Montagabend ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 30 bei Oberteuringen von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar war eine Niesattacke der Grund für den Unfall

In einer leichten Linkskurve zwischen Hefigkofen und Dürnast war der Mann gegen 19:30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend fuhr er in einen Wassergraben und krachte in den Sockel einer Kanalunterführung.

Glück im Unglück

Der Fahrer hatte Glück im Unglück, er wurde nicht verletzt. Gegenüber der Polizei gab er an durch einen Niesanfall abgelenkt gewesen zu sein. Am Auto und am Kanal entstand laut Polizei ein Schaden von 5.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste außerdem die Feuerwehr ausrücken.