Zwischen Neu-Ulm und Reutti ist am Montagnachmittag ein Flugzeug auf einer Wiese notgelandet. An Bord der Maschine waren ingesamt sechs Personen.

Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest war es während des Fluges zu einem Ausfall des Motors gekommen. Der 27-jährige Pilot landete die einmotorige Maschine daraufhin auf einer Wiese im Bereich Eulesweg und Alte Römerstraße.

Notgelandetes Flugzeug war mit sechs Personen gestartet

Die Maschine war mit fünf Passagieren und dem Piloten am Flugplatz in Erbach zu einem 15-minütigen Rundflug gestartet. Im Luftraum über Neu-Ulm sei es dann zu den Motorproblemen gekommen, heißt es von Seiten der Polizei weiter. Der Pilot habe die Maschine danach ohne Probleme notlanden können. Verletzt wurde niemand - auch an der Maschine seien keine Schäden entstanden.

Rundflug im Rahmen des Flugplatzfestes Erbach

Warum der Motor während des Fluges aussetzte und sich nicht mehr starten ließ ist noch unklar. Das Flugzeug war im Rahmen eines Festes auf dem Flugplatz in Erbach zu dem Rundflug gestartet.