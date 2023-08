In Blaubeuren bei Ulm ist am Dienstag ein Flugzeug mit einer Baumgruppe kollidiert. Der Flieger befand sich im Landeanflug. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei in Ulm ist der 62-jährige Pilot eines Ultraleichtflugzeuges am Dienstagmittag bei Blaubeuren schwer verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Flieger gegen 13:40 Uhr auf dem Flugplatz in Seißen landen und krachte in eine Baumgruppe.

Flugunfall bei Blaubeuren: Flugzeug bleibt in Bäumen hängen

Dabei verfing sich die Maschine in fünf Metern Höhe in den Bäumen. Die alarmierte Feuerwehr musste das Flugzeug mit einem Kran sichern und konnte den Piloten erst danach aus dem Fluggerät retten. Der 62-jährige Pilot wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei ihm soll es sich um einen Piloten mit langjähriger Erfahrung handeln. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Blaubeuren hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem UL-Flugzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.