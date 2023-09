Am Sonntag hat die Polizei die Geschwindigkeit auf der Flughafenstraße in Memmingerberg kontrolliert. Das Ergebnis: Viele waren zu schnell.

Zufahrt zum Flughafen Memmingen: Etwa jeder Zehnte zu schnell

Insgesamt kontrollierten die Beamten der Autobahnpolizei Memmingen 979 Fahrzeuge. Von den überprüften Verkehrsteilnehmern waren immerhin 103 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Vierzehn waren sogar so schnell, dass sie mit einem Bußgeld rechnen müssen. Vier Verkehrsteilnehmer müssen den Führerschein abgeben.

Rekord-Raser: Mit 100 km/h unterwegs

Am schnellsten war ein Autofahrer unterwegs, der mit 100 km/h geblitzt wurde. Erlaubt sind in der Flughafenstraße maximal 50 km/h. Das Resultat: Der Mann muss 400 Euro Bußgeld bezahlen, erhält zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.