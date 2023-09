Ärger mit der Polizei hat sich am Mittwoch ein Spanier eingehandelt. Der 34-Jährige rauchte während seines Flugs von Malaga zum Flughafen Memmingen auf der Flugzeugtoilette.

Der Flug von Malaga (Spanien) nach Memmingen dauert zwar nur etwa drei Stunden. Doch für einen 34-jährigen Spanier war das offenbar zu lang. Während des Flugs rauchte er auf der Bordtoilette, berichtet die Polizei. Doch das blieb nicht unbemerkt. Die Flugzeugcrew meldete den Vorfall dem Allgäu Airport.

Polizei holt Spanier nach Landung am Allgäu Airport aus dem Flugzeug

Nach der Landung am Flughafen Memmingen holten Beamte der Grenzpolizei den 34-jährigen Spanier aus dem Flugzeug und zeigten ihn wegen eines Verstoßes nach dem Luftsicherheitsgesetz an. Im Anschluss an die Formalitäten durfte er regulär nach Deutschland einreisen.

Ärger bekommen aber nicht nur Passagiere, die im Flugzeug rauchen. Auch wer in der Schlange vor dem Flieger wartet und diese Zeit für eine Zigarette nutzen möchte, muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Das bekam im August 2022 ein 27-jähriger Passagier am Flughafen Memmingen zu spüren. Er durfte nicht nach Spanien mitfliegen.