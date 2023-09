Sechs Verstöße am Flughafen Memmingen an einem Tag. Die Polizei hatte am Donnerstag mit illegalen Einreisen, Haftbefehlen und Waffen zu tun.

Einreisen am Flughafen Memmingen verweigert

Erst verweigerten die Beamten der Grenzpolizei Memmingen am Donnerstag (14.09.2023) insgesamt drei Personen die Einreise nach Deutschland. Ein 27-jähriger Georgier wollte laut Polizei zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland einreisen und konnte das dafür erforderliche Visum nicht vorlegen. Den Mann wiesen die Beamten mit dem nächst möglichen Flug nach Georgien zurück. Ebenso erging es einem 36-jährigen Kosovaren, der aus Skopje/Nordmazedonien einreisen wollte. Der Mann konnte zwar ein gültiges Schengenvisum vorweisen, die darauf genehmigten 30 Tage hatte der Kosovare bereits aufgebraucht. Folglich verweigerten die Beamten auch ihm die Einreise nach Deutschland und er trat seinen Rückflug nach Skopje noch am gleichen Tag an. Auch eine 21-jährige Mazedonierin hatte ihre erlaubte Aufenthaltsdauer von 90 Tagen bereits verbraucht und wollte für einen Monat in Deutschland bleiben. Die junge Frau wiesen die Beamten mit einem Flug nach Nordmazedonien wieder zurück.

Haftbefehl am Allgäu Airport abgewendet

Rahmen einer weiteren Einreisekontrolle zum Flug aus Pristina/Kosovo stellten die Beamten der Grenzpolizei Memmingen dann einen 26-jährigen Kosovaren fest, gegen den laut Polizei ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einer bayerischen Behörde vorlag. Durch die Zahlung eines Betrages von etwa 1.500 Euro konnte der Kosovare seine Verhaftung abwenden.

Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz am Flughafen Memmingen aufgedeckt

Weil er seinen legalen Aufenthalt als Tourist in Deutschland um 63 Tage überzogen hatte, wurde am Donnerstag dann noch ein Moldauer angezeigt. Nachdem der Mann eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegt hatte, konnte er seinen Flug nach Iasi/Rumänien antreten.

Verstoß nach dem Waffengesetz am Flughafen Memmingen

Ebenfalls am Donnerstag beanstandeten Beamte der Grenzpolizeigruppe einen jungen Mann. Er führte der bei der Sicherheitskontrolle des Flughafens ein Einhandmesser mit sich. Das Einhandmesser war zuvor durch die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen Memmingen festgestellt worden und die Grenzbeamten wurden mit hinzugezogen. Der Mann hat nun mit einer Anzeige nach dem Waffengesetz zu rechnen.