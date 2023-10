Von der Polizei in Empfang genommen wurde am Mittwoch ein Mann am Flughafen Memmingen. Der Italiener hatte heimlich im Flugzeug geraucht.

Der 32-jährige Mann aus Italien hat nach Angaben der Polizei auf dem Flug von Pescara (Italien) nach Memmingen heimlich auf der Bordtoilette eines Flugzeuges geraucht, obwohl das verboten ist. Die Flugzeugcrew bekam das jedoch mit und informierte den Flughafen Memmingen darüber. Kurz nachdem der Flieger am Allgäu Airport gelandet war, nahmen auch schon Beamte der Grenzpolizei Memmingen den 32-Jährigen in Empfang. Er muss nun mit einer Anzeige nach dem Luftsicherheitsgesetz rechnen. Nachdem die Polizei den Fall bearbeitet hatte, durfte der Italiener weiterreisen.

Fluggast raucht auf dem Weg zum Flugzeug und darf deshalb nicht mitfliegen

Immer wieder berichtet die Polizei darüber, dass der Griff zur Zigarette für Flugpassagiere zum Problem wird. Erst Ende September nahmen die Memminger Grenzpolizisten einen 34-jährigen Spanier am Allgäu Airport in Empfang, weil auch er heimlich auf der Bordtoilette seines Flugzeugs geraucht hatte. Gar nicht erst ins Flugzeug einsteigen durfte Ende August ein 27-Jähriger, weil er auf dem Vorfeld in der Passagierschlange zum Flugzeug geraucht hatte. "Rauchen ist auf dem Vorfeld strengstens verboten, da offenes Feuer in Verbindung mit den Betriebsstoffen eine erhebliche Gefahrenquelle darstellt", informierte die Polizei.