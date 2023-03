Am Dienstagnachmittag meldete sich eine 40-jährige Frau per Telefon bei der Grenzpolizei Memmingen und gab an, dass sie am Abflug-Gate des Flughafens Memmingen von einem Mann geschlagen worden sei.

Am Gate selbst fanden die Polizei nur noch den Beschuldigten vor. Der 56-jährige Mann saß stark alkoholisiert auf einer Bank. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Die Anruferin konnten die Beamten dagegen nicht mehr antreffen.

Mann in Gewahrsam - Ermittlungen laufen

Die Grenzpolizisten nahmen den 56-Jährigen zum Ausnüchtern in Gewahrsam. Zudem wurde der Mann von seinem Flug ausgeschlossen. Nähere Informationen zur Körperverletzung liegen nicht vor. Die Polizei hat aber die Ermittlungen aufgenommen.