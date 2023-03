Die Grenzpolizeigruppe Memmingen am Allgäu Airport hat einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Serben festgenommen.

Bereits am Mittwoch haben die Beamte den 43-jährigen Mann kontrolliert, jetzt wurde er in einer Justizvollzugsanstalt. Drei Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte hatten den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Der Grund in allen drei Fällen: Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Amtsgericht ordnet Haft an

Der Serbe hatte sich offensichtlich mehrfach über das Straßenverkehrsgesetz hinweggesetzt. Am Donnerstag wurde er beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, dort wurde letztlich die Haft angeordnet.