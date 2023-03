Flughafen Memmingen: An einem Tag gibt es gleich drei Schulpflichtsverstöße. Ein Elternpaar ist sogar so dreist und schiebt einen angeblichen Todesfall vor.

Am Montag haben Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen bei Ein- und Ausreisekontrollen am Allgäu Airport gleich drei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt.

Eltern melden Kinder krank um in den Urlaub zu fliegen

Den ersten Verstoß leistete sich laut Polizei eine Familie, die mit ihren beiden Kindern aus Rumänien zurückkam. Die Kinder waren allerdings erst sechs und neun Jahre alt und hätten in der Schule sein müssen. Die Eltern hatten sie offenbar extra für die Flugreise bei der Schule krankgemeldet.

Mutter und Tochter wollen trotz Schulpflicht vom Flughafen Memmingen verreisen

Ähnlich handelte eine 32-jährige Mutter. Sie wollte mit ihrer 13-jährigen Tochter nach Sofia in Bulgarien fliegen. Damit das Mutter-Tochter-Gespann am Montag fliegen konnte, hatte die 32-Jährige ihr Kind kurzerhand einfach bei der Schule krankgemeldet.

Nachricht von angeblichem Todelsfall auf Anrufbeantworter der Schule hinterlassen

"Besonders dreist" war dann der Polizei nach aber das Verhalten der Eltern eines 14-jährigen Schülers. Das Elternpaar hatte sich überlegt, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule zu hinterlassen. Darin hieß es, dass es einen plötzlichen Todesfall eines Familienmitglieds, das im Ausland lebt, gegeben habe. So hätte der 14-jährige Junge zusammen mit den Eltern und seinem volljährigen Bruder unbehelligt vom Flughafen Memmingen verreisen sollen. Wie die Polizei aber herausfand, hatten die dreisten Eltern die Flugtickets der beiden Brüder schon vor einem Monat gekauft. Damit war klar, dass an der Geschichte etwas nicht stimmen konnte.

Alle Erziehungsberechtigten, die mit ihren schulpflichtigen Kindern in den Urlaub fliegen wollten, müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Über genau solche Fälle der Schulpflichtsverletzung hat all-in.de mit der Polizei in einem Podcast gesprochen. Darin erklärt Holger Stabik, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, wieviele solcher Fälle des Schulschwänzens es gibt, wie die Eltern reagieren, wenn sie erwischt werden und was bei einer solchen Schulpflichtsverletzung blühen kann.