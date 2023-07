Weit ist ein Ehepaar am Flughafen in Memmingen nicht gekommen. Statt nach Bulgarien zu fliegen, ging es für das pöbelnde Pärchen schnell wieder zurück zum Terminal.

Flugangst, Partylaune oder ein handfestes Alkoholproblem? Warum ein Ehepaar vor dem Flug nach Bulgarien am Flughafen in Memmingen zu tief ins Glas geschaut hat, ist unklar. Klar aber ist: Die 56-jährige Frau und ihr ebenfalls betrunkener 58-jähriger Ehemann haben sich am Montag im Flugzeug nach Varna wohl ziemlich daneben benommen. Laut der Polizei verhielten sich beide ziemlich unflätig und pöbelten sogar andere Flugpassagiere an.

Flughafen Memmingen: Polizei muss betrunkenes Paar auf Flugzeug holen

Die Folge: Der Pilot der Maschine beschloss das volltrunkene Liebespärchen nicht mitzunehmen und verständigte die Polizei. Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen erschienen daraufhin im dem Flieger und brachten die zwei Pöbler zurück ins Flughafengebäude. Der Flieger hob daraufhin ohne das Ehepaar ab.

Alkoholtest unmöglich: Ehepaar war zu betrunken

Wie viel das Ehepaar getrunken hatte? Unbekannt. Nach Angaben der Polizei seien beide so sehr betrunken gewesen, dass ein Alkoholtest nicht mehr möglich war.

Abreisekontrollen am Flughafen Memmingen: Drei Frauen zu lange in Deutschland

Das betrunkene Ehepaar war aber nicht der einzige Fall, den die Polizei am Flughafen Memmingen am Montag bearbeiten musste. Zwei Frauen aus Bosnien und Albanien hatten sich zu lange in Deutschland aufgehalten und auch bei einer Frau aus Serbien war das Visum abgelaufen. Alle drei Frauen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Mann (20) darf nicht über Flughafen Memmingen einreisen

Ein 20-jähriger Mann aus Moldau durfte dagegen gar nicht erst nach Deutschland einreisen. Der Mann konnte keinen Grund für die Einreise nennen, zudem bestand der Verdacht, dass der 20-Jährige eine illegale Arbeit in Deutschland aufnehmen wollte. Er musste mit den nächsten Flugzeug nach Plowdiw in Bulgarien zurückreisen.