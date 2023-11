Allein am Dienstag hatte die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen wieder viel zu tun: Zwei Männer wurden per Haftbefehl gesucht, andere wurden zurückgewiesen.

Vollzug von zwei Haftbefehlen am Flughafen Memmingen

Schon am Vormittag des Dienstags (14.11.2023) vollzog die Grenzpolizeigruppe Memmingen zwei Haftbefehle. Bei der Einreise aus Belgrad kontrollierten Beamte laut Polizei einen 55-jährigen Mann, der von einer Staatsanwaltschaft anlässlich eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Der Mann konnte die Vollstreckung des Haftbefehls durch Zahlung einer Geldsumme abwenden. Danach wurde dem Mann die Reise nach Deutschland gestattet. Bei der Ausreisekontrolle nach Varna (Bulgarien) stellten die Beamten einen 35-Jährigen fest, der ebenfalls einen offenen Haftbefehl hatte. Auch er konnte seine Reise nach Abwendung des Haftbefehls durch Zahlung einer Geldsumme fortsetzen.

Zurückweisungen am Flughafen Memmingen

Ebenfalls noch am Dienstag verweigerten Beamte der Grenzpolizeigruppe Memmingen zwei serbischen Staatsangehörigen die Einreise in das Bundesgebiet. Beide Personen gaben an für kurze Zeit zu touristischen Zwecken von Belgrad aus einzureisen. Bei der weiteren Bearbeitung konnten die Männer die erforderlichen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen und machten widersprüchliche Angaben. Zudem ergaben sich große Zweifel an dem genannten Einreisegrund. Daher wurde den beiden Männern die Einreise ins Bundesgebiet nicht gewährt. Noch am selben Tag wurden sie zurückgewiesen.