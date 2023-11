In Feldkirch hat am Sonntag ein betrunkener Autofahrer die Polizei auf Trab gehalten. Der Mann war zunächst vor einer Kontrolle geflohen, auf der Flucht baute er dann einen Unfall bei dem seine Beifahrerin verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme attackierte der Fahrer dann mehrere Polizeibeamte.

Einer Polizeistreife war gegen 01:30 Uhr auf ein Auto aufmerksam geworden, dass in Richtung Stadtzentrum fuhr. Der 27-jährige Fahrer fiel dabei wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Beamten versuchten daraufhin, den Wagen anzuhalten. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit quer durch Feldkirch.

Autofahrer versucht Polizistin zu schlagen

In der Hohlen Gasse verlor der Flüchtende schließlich die Kontrolle über sein Auto und schleuderte seitlich gegen mehrere große Steine am Fahrbahnrand. Die 21-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, am Wagen entstand Totalschaden. Laut einem Bericht der Polizei Vorarlberg versuchte der augenscheinlich stark betrunkene Autofahrer während der Unfallaufnahme einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt fest.

Mann wehrt sich gegen Blutabnahme

Weil der 27-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft Feldkirch die zwangsweise Blutabnahme an. Dabei wehrte er sich mehrfach vehement und soll die Beamten der Polizei zufolge leicht verletzt haben. Zur Abklärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Polizei setzte den Mann nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß. Ihm drohen jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung, Gefährdung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.