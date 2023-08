Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstag in der Gemeinde Vals bei Innsbruck explodiert. Sie riss einen gewaltigen Grater in den Boden.

Die wohl 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit Langzeitzünder explodierte nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf einem Feld in der Gemeinde Vals im Bezirk Innsbruck-Land (Tirol). Kurz darauf gingen mehrere Notrufe zeitgleich bei der Polizei ein.

Fliegerbombe explodiert ohne fremdes Zutun in Feld bei Vals im Innsbrucker-Land

Das Bizarre daran: Die Bombe flog ohne fremdes Zutun in die Luft. Die Polizei hat derzeit zwei Theorien, wie es dazu kommen konnte. Die Beamten vermutet, dass sich der angrenzende Hang durch den starken Regen der vergangenen Tage bewegt und so vielleicht die Bombe entzündet hat. Eine andere Erklärung ist, dass das Material des Zünders in den fast 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ermüdet ist und es dadurch zur Selbstentzündung kam.

Die starke Explosion riss laut Polizei einen etwa 12 mal 12 Meter großen Krater in den Boden. Die Bewohner der Gemeinde hatten Glück im Unglück. Durch die Explosion wurde niemand verletzt. Auch kam es zu keinen weiteren Schäden.

Verkehr wird umgeleitet - Bahnverkehr kann ohne Einschränkungen weitergehen

Die Schmirntaler Landesstraße musste danach bis kurz vor 11 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden örtlich umgeleitet. Etwa 200 Meter vom Explosionsort entfernt liegt ein Bahntunnel. Auch er kam ohne Schäden davon, sodass der Bahnverkehr ohne Einschränkungen weitergehen konnte.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Vals und Schmirn, ein Rettungsteam, ein Einsatzleiter der ÖBB, ein Sprengstoffexperten der Polizei, ein Sprengstoffspürhund der Polizei und drei Polizeistreifen.

Vals ist eine Gemeinde mit 525 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol (Österreich). Vals umfasst das gesamte sechs Kilometer lange Valsertal. Das Gemeindegebiet reicht bis zum Tuxer Hauptkamm auf eine Höhe von über 3.000 Meter. Im Südosten bildet die Gemeinde zugleich die Grenze nach Südtirol (Italien).