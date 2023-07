Im Brantelsbach in der Gemeinde Wald hat es ein großes Fischsterben gegeben. Auf einer Strecke von über zwei Kilometern starben tausende Fische. Die Suche nach der Ursache läuft.

Es war am Dienstag als die unzähligen toten Fische in Wald in der Nähe des Sportplatzes im "Brantelsbach" festgestellt wurden. Auf einer Strecke von über zwei Kilometern sind flussabwärts sämtliche Fische tot gefunden worden, berichtet die Polizei.

Fischsterben in Wald: Bach wurde wohl verunreinigt

Eigentlich ist der Bach ist mit Bachforellen, Äschen und Koppen besetzt. Doch an diesem Tag war offenbar jeder Fisch, der in diesem Abschnitt gefunden wurde, tot. Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten waren vor Ort und stellten tote Fische sicher. Sie entnahmen zudem mehrere Gewässerproben. Bei der Ursachensuche wurde festgestellt, dass vermutlich ab einer bestimmten Stelle davon auszugehen ist, dass der Bach verunreinigt wurde. Doch wie genau ist noch unklar. Die Suche nach der Ursache dauert derzeit noch an.

Freiwillige holen massenhaft tote Fische aus dem Bach

Freiwillige des Walder Fischereivereinsbargen die unzähligen toten Fische aus dem Bach. Eine Schadenshöhe konnten die Verantwortlichen des Fischereivereins noch nicht benennen.