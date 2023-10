In einer Wohnung in Fieberbrunn (Tirol) ist es am Montag zu einer schrecklichen Tat gekommen. Ein Mann erstach wohl im Streit einen Bekannten mit einem Küchenmesser.

Mann stirbt an Stichverletzungen am Hals

Am späten Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in Fieberbrunn gerufen. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, stießen die Beamten in einer Wohnung auf einen toten Mann. Der 54-Jährige hatte Stichverletzungen am Hals.

In der Wohnung befand sich außerdem ein 45-Jähriger. Er steht laut Polizei unter dringendem Tatverdacht, im Streit ein Küchenmesser gezogen und damit auf den 54-Jährigen eingestochen zu haben. Die Stichverletzungen waren so schwer, dass der 54-Jährige daran starb.

Tatverdächtiger steht unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen

Die Polizisten nahmen den 45-jährigen Mann noch vor Ort fest. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Den Beamten gelang es zunächst nicht, den Mann zu vernehmen, weil er wohl unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen stand.

Das Landeskriminalamt Tirol übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Spuren am Tatort werden derzeit ausgewertet.