Zwei Jugendliche haben in Neu-Ulm einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sie kletterten auf einen 35 Meter hohen Wasserturm.

Ob es eine Mutprobe, ein lebensgefährliches Selfie oder einfach jugendlicher Leichtsinn war - es ist nicht klar was zwei Jugendliche in Neu-Ulm dazu trieb, auf einen 35 Meter hohen Wasserturm zu klettern. Klar ist allerdings, dass der 18-Jährige und der 19-Jährige so einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei auslösten.

35 Meter hohen Wasserturm in Neu-Ulm hinaufgeklettert

Es war ein Zeuge, der der Polizei am Mittwoch gegen 14:30 Uhr die lebensgefährliche Aktion meldete. Der Zeuge hatte laut Polizeibericht beobachtet, wie die zwei Jugendlichen im Alter von 18 und 19 Jahren auf den Wasserturm in der John-F.-Kennedy in Neu-Ulm Straße kletterten. Dazu mussten die Beiden eine Sicherung, die sich über der Leiter befindet, überwinden. So schafften es die Jugendlichen auf den 35 Meter hohen Turm zu klettern.

Feuerwehr sichert Jugendliche beim Abstieg

Dort stellten die alarmierten Einsatzkräfte den 18-Jährigen und den 19-Jährigen auch fest, als sie an dem Turm ankamen. Um einen sicheren Abstieg zu gewährleisten, wurde die Höhenrettung alarmiert. Die begleitete die zwei Kletterer beim Abstieg. Insgesamt waren dafür 18 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ulm und Neu-Ulm im Einsatz.

Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Verletzt wurde offenbar keiner der Beiden. Dennoch droht den Jugendlichen nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.