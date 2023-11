Am Mittwoch mussten mehrere Feuerwehren in Rankweil (Vorarlberg) zu einem Brand auf einem landwirschaftlichen Betrieb ausrücken. In einem Nebengebäude war ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Am Mittwochabend gegen 21:49 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb in Rankweil gemeldet. Das Feuer ereignete sich im Nebengebäude des Bauernhofes. In dem Gebäude befand sich der Polizei zufolge eine Angestelltenwohnung und eine Metzgerei. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich zwei Menschen in dem betroffenen Gebäude, sie konnen jedoch glücklicherweise die Räumlichkeit vor dem Eintreffend der Einsatzkräfte unversehrt verlassen.

Technischer Defekt als Brandursache

Bereits beim Eintreffen der Polizei war die örtliche Feuerwehr aktiv und arbeitete an der Brandbekämpfung. Gegen 23:40 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben und "Brand aus" melden. Beim Vorfall wurde niemand verletzt. Bei der Brandursach gehen die Ermittler des Landeskriminalamtes von einem technischen Defekt in einem Unterverteilerschrank aus.

90 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Rankweil, Feldkirch, Meiningen, Zwischenwasser, Götzis und Mäder mit insgesamt 90 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen, das rote Kreuz Feldkirch mit insgesamt 30 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen, sowie 4 Streifen der Bundespolizei mit insgesamt 8 Einsatzkräften.