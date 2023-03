Am Freitagvormittag haben Anwohner aus der Zieglerstraße in Immenstadt die Feuerwehr alarmiert. Der Grund war eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus.

Als die Polizei dann vor Ort eintraf, stellten die Beamten fest, dass ein Wäschetrocker in einem Waschkeller in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise schnell löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Gebäude zumindest für eine Nacht nicht bewohnbar. Verletzte gab es keine. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Der Schaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.