Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr ein Feuer auf einem Recyclinghof in Garmisch-Partenkirchen bekämpfen. In einer Lagerhalle ist offenbar ein Container mit Wertstoffen in Brand geraten.

Gegen 04:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Oberland eine brennende Lagerhalle auf dem Recyclinghof in Garmisch-Partenkirchen gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits ein 22 Meter langes Drei-Seit-Gebäude in Vollbrand.

Erste Hinweise auf Brandauslöser

Das Feuer brach der Polizei zufolge vermutlich in einem Container mit wiederverwertbaren Wertstoffen aus, der sich in der Lagerhalle befand. Durch das rasche Eingreifen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich glücklicherweise niemand in der Lagerhalle. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag belaufen.

Brandursache noch unklar

Noch am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die weiteren Ermittlungen zu dem Fall. Die Polizei kann zur genauen Brandursache noch keine Aussagen machen, da die Ermittlungen noch andauern.