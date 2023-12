Feuer in Überlingen am frühen Donnerstagmorgen: Ein Einfamilienhaus fing in der Nacht an zu brennen. Verletzte gibt es keine. Aber der Schaden ist enorm.

Zu einem Hausbrand im Fred-Raymond-Weg in Überlingen rückten Feuerwehr und Rettungskräfte am frühen Donnerstagmorgen aus. als die Einsatzkräfte ankamen, brannte das Haus bereits lichterloh. Fassade und Dachstuhl standen in Brand.

Feuerwehr löscht brennendes Haus in Überlingen

Die Feuerwehr schaffte es die Flammen in den Griff zu bekommen und konnte das Haus löschen. Die beiden Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Allerdings ist das Haus wegen dem Feuer und dem Löschwasser aktuell unbewohnbar. Die Bewohner müssen vorerst woanders unterkommen.

Halbe Million Euro Schaden und noch keine Angaben zur Brandursache

Nach ersten Ermittlungen der Polizei brach das Feuer im Bereich der überdachten Terrasse aus und griff schnell auf die Hausfassade über. Zur Brandursache können laut Polizei momentan noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 500.000 Euro. Die Feuerwehr Überlingen war mit 38 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit neun Einsatzkräften.