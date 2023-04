Aktuell läuft in der Alpenstraße in Memmingen an einem Wertstoffhof ein Polizeieinsatz. Der Polizei zufolge kam es am Nachmittag zu einer Verpuffung mit anschließender Rauchentwicklung. Nach ersten Informationen ist wohl in einem Silo ein Staubfilter in Brand geraten. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren von Memmingen und Benningen sind vor Ort.

Weitere Informationen folgen.