Zu einem Brand in einer Hackschnitzelanlage wurde die Feuerwehr am Dienstag in Memmingen gerufen. Dabei entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

Am Dienstagnachmittag wurde der integrierten Leitstelle Donau/Iller ein Brand in einer Werkstatt in Memmingen gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass eine Hackschnitzelanlage brannte. Die Einsatzkräfte löschten die Förderanlage sowie das Hackschnitzeldepot. Zu einem offenen Feuer kam es laut Polizei nicht. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte vermutlich ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die Feuerwehren Memmingen und Amendingen waren mit rund 50 Mann im Einsatz.

Keilriemen löst Schmorbrand in Bad Grönenbacher Betrieb aus

In der Nacht auf Mittwoch wurde gegen 03:45 Uhr die Feuerwehr Bad Grönenbach alarmiert. Eine Brandmeldeanlage in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Grönenbach hatte Alarm geschlagen.

Als die Feuerwehrkräfte die betroffene Halle betraten, stellten sie fest, dass ein Keilriemen einen Schmorbrand ausgelöst hatte. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang noch ungeklärt. Die Feuerwehr Bad Grönenbach war mit zwei Einsatzzügen vor Ort.