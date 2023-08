Brand in Pleß (Unterallgäu) am Donnerstag. Der Dachstuhl eines Hauses hat Feuer gefangen. Ein Blitz könnte der Auslöser gewesen sein.

In der Gemeinde Pleß (Verwaltungsgemeinschaft Boos) im Landkreis Unterallgäu steht aktuell ein Dachstuhl eines Hauses in der Sudetenstraße in Flammen. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.

6 Bilder Benjamin Liss

Dachstuhl brennt in Pleß: Blitzeinschlag für Feuer verantwortlich?

Genauere Informationen gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei teilt jedoch mit, dass der Dachstuhl möglicherweise durch einen Blitz, der in das Haus eingeschlagen haben könnte, in Brand geraten ist. "Es wird vermutlich ein Blitz gewesen sein", sagte ein Pressesprecher der Einsatzzentrale gegenüber all-in.de. Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei keine.

Anwohner: Lauter Knall und verbrannter Geruch

Wie unser Reporter vor Ort berichtet, könnte es sich tatsächlich um einen Blitzeinschlag gehandelt haben. Ein Anwohner des Hauses in Pleß, dessen Dachstuhl Feuer fing, saß nämlich gerade nahe des Hauses in seinem Auto. Er habe dann plötzlich einen lauten Knall gehört, als wäre ein Blitz ganz nah, erklärte der Anwohner. Im nächsten Moment habe er auch bereits einen verbrannten Geruch in der Nase gehabt.

Schwere Unwetter im Allgäu am Donnerstagabend

Nicht nur im Unterallgäu, sondern auch im Oberallgäu und im Unterallgäu ziehen am Donnerstag schwere Gewitter mit Blitzen, starken Regenfällen und Hagel auf. Aktuell geltende Warnungen zu den Unwettern am Donnerstagabend gibt es hier.

Auch interessant für dich: Unwetter am Donnerstag

Im Allgäu ziehen am Abend schwere Gewitter, Starkregen und Hagel auf

Weitere Informationen folgen!