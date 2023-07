Am frühen Donnerstag brach in Weingarten ein Feuer aus. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus.

Es war noch mitten in der Nacht, um kurz vor 1:30 Uhr, als der Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in Weingarten ausbrach. Das Feuer breitete sich danach laut Polizei schnell in dem Haus aus. die 13 Bewohner des Mehrfamilienhauses bekamen das offensichtlich mit. Sie konnten alle ins Freie gelangen, ohne dass sie verletzt wurden.

Beherztes Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Trotzdem wüteten die Flammen weiter. Laut Polizei ist es dem beherzten Eingreifen der Feuerwehren aus Weingarten und Ravensburg, die mit 75 Einsatzkräften vor Ort waren, zu verdanken, dass das Gebäude nicht komplett ausbrannte. Anders als bei der Wohnung, in der das Feuer ausbrach. Die brannte nämlich total aus, wie die Polizei mitteilt. Neben der Feuerwehr waren noch 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.

Brand in Weingarten: Hunderttausende Euro Sachschaden

Auch am restlichen Gebäude entstand durch Flammen und Verrußung allerdings erheblicher Sachschaden. Erste Einschätzungen gehen von mehreren Hunderttausend Euro Schaden aus.

Bewohner müssen woanders untergebracht werden - Ursache für Feuer noch unbekannt

Die Bewohner konnten, nachdem das Feuer gelöscht wurde, nicht mehr zurück in ihre Wohnungen. Die Stadt Weingarten kümmerte sich um eine anderweitige Unterbringung. Die Ursache für den Brand ist aktuell noch nicht bekannt.