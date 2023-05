In Memmingen ist nach einem Brand in einer Wohnung ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

In den Abendstunden des Samstags hat es in Memmingen in der Elise-Weindl-Straße einen Brand in einer Wohnung gegeben. Dabei brannte ein Zimmer vollständig aus. Die Polizei Memmingen und die Feuerwehr Memmingen konnten vier Bewohner des Hauses sofort evakuieren. Zwei dieser Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung und wurden stationär ins Krankenhaus gebracht.

Trotz Reanimation gestorben

Als die Feuerwehr mit Löschen beschäftigt war, fanden die Einsatzkräfte noch eine weitere Person in dem Haus. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen und unter sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort starb die Person trotz aller Rettungsversuche.

Ermittlung wegen Brand in Wohnung

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Wohnungsbrand. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Memmingen und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Weitere Ermittlungen folgen durch die Kriminalpolizei Memmingen.