In Rankweil bricht am Donnerstag in einem Stall ein Feuer aus. Fast 100 Kühe sind noch in Gebäude. Der Hofbesitzer beginnt mit der Rettung der Tiere, während 150 Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen.

Um kurz nach 11 Uhr am Donnerstagvormittag ging die Meldung bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg ein: Passanten meldeten, dass ein Stall in Rankweil in Flammen steht. Eine Streife der Bundespolizei Rankweil traf als erstes am Brandobjekt ein. Dort bot sich den Einsatzkräften laut Polizei folgender Anblick:

Hofbesitzer rettet Vieh aus brennendem Stall

Der Stall, der an ein Wohnhaus angrenzt, stand bereits lichterloh in Flammen. Der Hofbesitzer, der sich, als das Feuer ausbrach, etwas entfernt vom Hof aufhielt, war bereits herbeigeeilt, um das im Stall untergebrachte Vieh zu evakuieren. Während der Hofbesitzer die Kühe aus dem brennenden Stall holte, trafen die Feuerwehren ein.

Großeinsatz der Feuerwehr: 150 Feuerwehrleute und 30 Fahrzeuge löschen Stallbrand

Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden Rankweil, Altach, Sulz, Mäder, Koblach, Meiningen, Zwischenwasser und Götzis begannen sogleich mit den Löscharbeiten. Insgesamt 150 Feuerwehrleute und 30 Fahrzeuge bekämpften den Brand und schafften es letztendlich die Flammen zu löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ebenso konnten alle Tiere, darunter 80 Kühe und 15 Kälber, vor den Flammen gerettet werden.

Genaue Brandursache noch unklar

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Guthofstraße für jeglichen Verkehr gesperrt. Das genaue Schadensausmaß sowie die Brandursache sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Brand dürfte jedoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus bislang unbekannter Ursache in der Mitte des Stallgebäudes ausgebrochen sein. Weitere Ermittlungen folgen.