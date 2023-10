In der Nacht auf Montag hat es in Krumbach einen größeren Brand gegeben. Der Dachstuhl einer Metzgerei brannte lichterloh.

Um kurz nach 23 Uhr ging am Sonntagabend beim Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Mitteilung über einen Brand im Bereich der Nordstraße in Krumbach ein. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aus. Als sie ankamen, stand jedoch bereits der komplette Dachstuhl eines Hauses, in dem sich eine Metzgerei befindet, in Vollbrand.

Brand in Metzgerei in Krumbach: Keine Verletzten

Das Feuer hatte sich schon auf die Wohnung im Dachgeschoss des Hauses ausgebreitet. Dann schaffte die Feuerwehr es, den Brand zu löschen. Bei dem Brandfall wurden laut Polizei keine Personen verletzt. Die Wohnung und der Dachstuhl brannten jedoch komplett ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Da die die Erforschung der Brandursache noch andauert, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Kriminalpolizei Memmingen unter der Rufnummer (08331) 100-0 mitzuteilen.